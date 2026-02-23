Pronostico Bayer Leverkusen-Olympiacos | notte pirotecnica alla BayArena

Il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare tutto sulla partita contro l'Olympiacos, disputata martedì sera alla BayArena. La squadra tedesca cerca di superare il turno di Champions League dopo aver subito alcune sconfitte nelle ultime settimane, mentre gli avversari greci vogliono mantenere alta la speranza di qualificazione. La tensione tra i giocatori è palpabile, e il pubblico si aspetta una notte ricca di emozioni e colpi di scena.

Bayer Leverkusen-Olympiacos è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Niente musi lunghi, stavolta, sull’aereo che da Atene ha riportato il Bayer Leverkusen in Germania. A distanza di un mese dal ko del Pireo con l’ Olympiacos (2-0) nella settima giornata della fase campionato della Champions League, le Aspirine mercoledì scorso hanno reso pan per focaccia agli uomini di Jose Luis Mendilibar, evitando di ripetere gli stessi errori. Dopo un primo tempo poco movimentato, in cui in ogni caso le occasioni per passare in vantaggio non sono mancate – Leverkusen fermato da un gran Tzolakis – nella ripresa la squadra di Kasper Hjulmand è riuscita a perforare la difesa biancorossa con il solito Schick. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Olympiacos-Bayer Leverkusen in streaming gratis? Dove vedere i playoff di ChampionsOlympiacos ha affrontato il Bayer Leverkusen in un match decisivo dei playoff di Champions, a causa della qualificazione in bilico.

Pronostico Olympiacos-Bayer Leverkusen: in poche settimane è cambiato tuttoOlympiacos-Bayer Leverkusen è uno spareggio per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, tv, formazioni e pronostico.

Olympiacos-Bayer Leverkusen: pronostico, formazioni e precedentiOlympiacos-Bayer Leverkusen, andata playoff Champions League: momento delle squadre, probabili formazioni e pronostico della sfida del Pireo.

