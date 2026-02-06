Questa mattina il manager Cervelli ha annunciato la lista dei 30 giocatori italiani che a marzo affronteranno gli Stati Uniti a Houston nel torneo mondiale. L’Italia si prepara con grande entusiasmo, pronta a scendere in campo e a fare bella figura contro una delle formazioni più forti del mondo. La squadra azzurra lavora sodo, sperando di sorprendere e conquistare un risultato positivo.

L'Italia del baseball per il World Classic è fatta. La nazionale delle stelle, guidata da Patrick Cervelli, ha un roster di 30 giocatori, che si raduneranno il primo marzo a Phoenix, in Arizona per la fase di preparazione al torneo. Gli azzurri debutteranno al Daikin Park di Houston in Texas, sabato 7 marzo contro il Brasile e torneranno in campo domenica 8 contro la Gran Bretagna. Poi martedì 10 la sfida attesa contro la nazionale americana e infine quella contro il Messico di mercoledì 11. Le prime due squadre classificate proseguiranno poi il torneo nella fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale in programma sempre a Houston. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - World Classic, ecco l'Italia di Aldegheri: grande attesa per la sfida con gli Usa

La squadra italiana di baseball si rinforza in vista del WBC 2026.

L’Italia si prepara per il World Baseball Classic 2026, che si terrà dal 5 al 17 marzo, rafforzando il proprio roster.

World Baseball Classic 2026, ecco lo staff tecnico dell’ItaliaRon Wotus (bench coach), Allard Baird (coach prima base), Lipso Nava (coach terza base), Dave Righetti e Alessandro Maestri (pitching coach), Sal Fasano (bullpen coach), Frank Menechino e Jorge Posada ... baseball.it

World Baseball Classic 2026: tutti i convocati dell’Italia. Pioggia di stelle MLB!L’Italia del baseball si presenta al World Baseball Classic 2026 con una Nazionale ambiziosa, profonda e ricca di talento internazionale. Il roster scelto ... oasport.it

