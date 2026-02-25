Avellino Iannone | Centrodestra unito come stabilito al tavolo regionale

“Nell’incontro dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra ci siamo dati intese che sui capoluoghi di provincia al voto sarebbe stato il livello regionale a sciogliere la scelta considerando le percentuali di partito riportate alle ultime regionali. Fratelli d’Italia terra’ fede a questo impegno con una propria lista di partito ed e’ certa di una indicazione autorevole del nome da parte di Forza Italia, a cominciare da quello della Nargi. In ogni caso, la scelta finale spetta al Coordinatore regionale Martusciello a cui il tavolo regionale ha delegato la scelta. Noi saremo affianco del simbolo di Forza Italia con il nostro emblema tradizionale. Siamo tutti consapevoli che l’unita’ del centrodestra non e’ una opzione ma un destino al fine di mettere in campo una vera alternativa politica al centrosinistra.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Riformisti-Arezzo al Centro: "Stiamo col centrodestra, allargare il tavolo politico anche a noi"I Riformisti-Arezzo al Centro annunciano il loro sostegno al centrodestra locale, proponendo di ampliare il tavolo politico anche a loro.

