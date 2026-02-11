Ascolti tv martedì 10 febbraio | Il marciatore Io sono Farah Napoli-Como DiMartedì

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “Il marciatore”, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. La serata ha visto anche altri programmi come “Io sono Farah”, “Napoli-Como” e “DiMartedì”, ma alla fine il più seguito è stato sicuramente il film sulla storia di un marciatore. I numeri ufficiali indicano una buona affluenza di pubblico, confermando ancora una volta il successo di alcune produzioni televisive italiane.

Ascolti tv martedì 10 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 10 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il marciatore. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E' sempre Cartabianca. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Napoli-Como di Coppa Italia. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 10 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 10 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.

