ASCOLTI TV 24 FEBBRAIO 2026 | X MILIONI % PER LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO

ASCOLTI TV 24 FEBBRAIO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 24 febbraio 2026 con la prima serata del 76° Festival di Sanremo +++ CURVE AUDITEL IN FONDO ALLA PAGINA +++. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x PrimaFestival – x Sanremo Start – x 76° Festival di Sanremo – x (x + x) TC – x G – x O – x ——– 2025 – 12218 65.00 (15713 63.61 + 7992 68.71) 2024 – 10561 65.10 (15075 64.34 + 6527 66.84) 2023 – 10757 64.83 (14170 61.68 + 6271 64.83) 76° Festival di Sanremo – x DopoFestival – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io Sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Dentro La Notizia: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x Io Sono Farah – x TC – x G – x O – x ——– Benvenuti al Sud – 1242 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Leggi anche: Ascolti tv martedì 24 febbraio: i dati della prima serata di Sanremo 2026 e il confronto con l’anno scorso

Ascolti tv Sanremo ieri sera prima serata: i dati del 24 febbraio 2026 con Yaman e Pausini e il confronto con gli anni precedentiGli ascolti della prima serata di Sanremo, trasmessa ieri sera su Rai 1, sono stati influenzati dalla presenza di Yaman e Pausini, attirando un vasto pubblico.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza del 24 febbraio; Ascolti tv 23 febbraio: chi ha vinto tra Rosso volante e Zelig, i dati di PrimaFestival, De Martino e Scotti; Ascolti tv del 23 febbraio: Rosso volante e Zelig 30?; Ascolti tv ieri (23 febbraio): Scotti vola e saluta De Martino, Giletti super manda un messaggio alla Rai.

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti deluso! Ecco i datiQuanto ha fatto la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 in termini di ascolti tv? Scopriamolo subito: ecco i dati auditel. donnapop.it

Ascolti tv ieri 24 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici e Io sono FarahAscolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Centro - Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di lunedì 23 febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

Ascolti tv 22 febbraio: PrimaFestival ancora sopra La Ruota. Le Olimpiadi superano il 30% x.com