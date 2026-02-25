Ascolta compra mangia caga lavora divertiti poco lamentati tanto ma dietro un telefono… | le Bambole di Pezza a Sanremo 2026

“Ascolta, compra, mangia, caga, lavora, divertiti poco, lamentati tanto, ma dietro un telefono non in piazza, mi raccomando”. Le Bambole di pezza sono sul palco del Festival di Sanremo 2026. Ed è uno di quei curiosi casi in cui il punk rock sale alla ribalta nazionalpopolare senza più quel senso radicale di “anarchy in UK”, ma di pacificazione del salotto di Radio Deejay. La nuova formazione capitanata dalle storiche leader band “Morgana Blue” e Daniela “Dani” Piccirillo”, con gli innesti del 2021 di Martina “Cleo” Ungarelli, Federica “Xina” Rossi, Caterina Alessandra “Kaj” Dolci, ha smussato parecchi spigoli dalle origini underground ultra pogo di oltre vent’anni fa quando, ad esempio, con Stato puro d’odio i proclami femministi e antipatriarcali non solo erano in anticipo sui tempi ma avevano anche un certo coraggio nell’individuare nuovi target di fan; oppure quando con Crash me costruivano impervie e affascinanti strutture armoniche che oggi ovviamente andrebbero giusto su un nastrone della notte di Radio Popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026, formazione della band e storia

Chi sono le Bambole di pezza a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nomi, fidanzati