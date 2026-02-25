Ero l’unica donna che… Arisa clamorosa gaffe e cala il gelo in diretta | tutti di sasso

Arisa ha commesso una gaffe durante una diretta televisiva, causando un momento di imbarazzo tra il pubblico. La cantante ha pronunciato una frase troppo in fretta, scatenando un lapsus che ha lasciato tutti senza parole. Il silenzio che ne è seguito ha accentuato la tensione, trasformando un semplice errore in un episodio che ha rapidamente fatto il giro del web. L’incidente ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

Una frase pronunciata con troppa velocità, un lapsus inaspettato e pochi secondi di silenzio che hanno trasformato un semplice aneddoto in un momento diventato subito virale. È accaduto nelle ore che hanno preceduto il debutto sul palco dell’Ariston, durante un’intervista che avrebbe dovuto essere solo una chiacchierata leggera. Invece, tra ricordi di scuola e confidenze sul Festival, è arrivata una gaffe che ha spiazzato tutti. Protagonista Arisa, ospite del podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2026. La cantante, che nella prima serata ha presentato il brano “ Magica favola ”, si è lasciata andare a racconti personali e momenti del passato, mostrando il suo lato più spontaneo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Arisa: “Ero l’unica donna che giocava al fantacaz…”, il lapsus a Tintoria e la reazione dei comiciArisa ha fatto un passo indietro nel tempo ricordando di aver vinto una partita di Fantacalcio tra amici, cosa insolita per lei.

