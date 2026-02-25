Arezzo | triage pediatrico per 37mila bambini rivoluzione al pronto
Un triage pediatrico per alleviare la pressione sul San Donato. Arezzo potrebbe presto vedere un cambiamento significativo nel pronto soccorso del San Donato. Marco Donati, candidato a sindaco della Coalizione civica, ha sollevato la necessità di un triage pediatrico dedicato, un passo concreto per garantire maggiore sicurezza e comfort ai piccoli pazienti. La città, con i suoi 37mila bambini tra 0 e 14 anni, è la quarta provincia toscana per estensione e popolazione, ma vaste aree sono prive di presidi pediatrici ospedalieri. Questo crea affollamento e tempi di attesa eccessivi nel pronto soccorso generale, dove i bambini sono attualmente inseriti senza un percorso dedicato. Un triage pediatrico permetterebbe di organizzare percorsi di cura appropriati fin dall’ingresso, riducendo il carico sul pronto soccorso e migliorando la qualità dell’assistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
