Donati | Pronto soccorso di Arezzo serve un triage dedicato ai bambini

Il candidato a sindaco della Coalizione civica: “Istituire un’accettazione specifica per l’età pediatrica e rafforzare così i percorsi di cura” Rafforzare l’assistenza pediatrica all’ospedale San Donato è una priorità per garantire maggiore tutela ai bambini e alle loro famiglie. Un’accettazione dedicata all’età pediatrica permetterebbe di organizzare fin dall’ingresso percorsi più appropriati, contribuendo anche ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso generale. “Su un tema sentito da tutte le famiglie, Arezzo deve fare la propria parte in modo costruttivo e propositivo – sottolinea Marco Donati, candidato a sindaco della Coalizione civica. Un triage pediatrico significa più sicurezza per i piccoli pazienti e un sostegno concreto alle famiglie. Sappiamo dell’impegno che la direzione della Asl Toscana Sud Est sta mettendo in campo per migliorare i servizi. A livello regionale è aperto un confronto sull’emergenza-urgenza che coinvolge anche l’età pediatrica: è il momento di compiere una scelta chiara per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

