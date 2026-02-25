Area ex Olimpia Frutterà all’ente 2,2 milioni

L’area ex Olimpia ha generato 2,2 milioni di euro per l’ente grazie alla demolizione dei vecchi edifici abbandonati. La rimozione delle strutture obsolete e la bonifica del sito consentiranno di avviare un nuovo progetto con spazi destinati a uso commerciale e direzionale. La fase di ristrutturazione sta progredendo rapidamente, con i lavori che si stanno concentrando sulla preparazione del terreno. La trasformazione dell’area sta prendendo forma in modo concreto.

© Lanazione.it - Area ex Olimpia. Frutterà all’ente 2,2 milioni

Si va sempre più delineando il futuro assetto dell’ area ex Olimpia con la demolizione dei vecchi fabbricati esistenti da anni abbandonati, la bonifica dell’area e la creazione di unità con destinazione commerciale e direzionale. Al centro dell’attenzione la riorganizzazione viaria che prevede la realizzazione di una rotatoria su via Aurelia; parallelamente alla nuova viabilità interna sarà realizzata una pista ciclabile che andrà a congiungersi anche con via Fiumetto. Per quanto riguarda le aree a verde pubblico, si prevedono 3.941 metri quadri di cui 850 in prossimità dell’oliveto esistente, 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, frutterà 6 milioni l’annoLa Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti. Leggi anche: Darsena Europa, il monito dell''ente Parco: "Si cambi rotta, a rischio l'area protetta delle secche della Meloria"