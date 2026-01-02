Nel nome di Domenico Zipoli Tre secoli fa la scomparsa del pratese che ha lasciato un segno nella musica sacra

Nel giorno del terzo centenario della scomparsa di Domenico Zipoli, pratese nato tre secoli fa, si ricorda un protagonista della musica europea del Settecento. La sua opera ha lasciato un'impronta significativa nella musica sacra e profana, influenzando anche la storia musicale in America Latina. Zipoli rappresenta un esempio di come il talento possa attraversare confini e epoche, consolidando un'eredità ancora oggi riconosciuta.

Un pratese ha segnato la storia della musica europea per strumenti a tastiera agli inizi del Settecento, esercitando anche una grande influenza sulla storia della musica sacra e profana in America Latina: si chiamava Domenico Zipoli e proprio oggi ricorre il 300° anniversario della sua morte. Nato il 17 ottobre del 1688 in una modesta casa nell’attuale via Bologna n. 79 (c’è una targa a ricordarlo), Domenico dimostrò un precoce talento musicale tanto che "povero giovane studioso, di buono spirito e di buona aspettativa" ottenne una borsa di studio dalla corte granducale che gli permise di proseguire la sua formazione a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel nome di Domenico Zipoli. Tre secoli fa la scomparsa del pratese che ha lasciato un segno nella musica sacra Leggi anche: Lutto nel mondo della musica italiana: un deejay che ha lasciato il segno Leggi anche: L'attrice racconta a "Che tempo che fa" l'emozionante incontro tra la madre e il regista francese che l'ha ispirata nella scelta del nome della figlia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nel nome di Domenico Zipoli. Tre secoli fa la scomparsa del pratese che ha lasciato un segno nella musica sacra - Le umili origini, i grandi successi a Roma e poi le missioni dei gesuiti in America Latina, dove divenne il compositore più famoso: niente commuoveva l’animo dei nativi come le sue note . msn.com

Via Cimarosa, 1983ca nel quartiere Vomero, deve il suo nome al compositore Domenico Cimarosa ed è strettamente legata alla costruzione della Funicolare di Chiaia (1889), che la collega al centro, e allo sviluppo urbanistico del Vomero tra fine '800 e inizio ' - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.