Arbitro Inter Genoa | designato il fischietto del match

Inter News 24 Arbitro Inter Genoa, toccherà a Fabbri dirigere la sfida in programma sabato sera alle 20:45. La designazione completa. Dopo la settimana nera in Champions League, l’ Inter torna a tuffarsi in campionato per difendere il prezioso +10 sul Milan. La Lega Serie A ha ufficializzato la designazione arbitrale per il match contro il Genoa, in programma sabato 28 febbraio alle 20.45. A dirigere l’incontro sarà Michael Fabbri, chiamato a gestire una gara delicata dove la squadra di Cristian Chivu dovrà dimostrare di aver smaltito la “letargia” denunciata dai critici internazionali. Ad accompagnare l’arbitro della sezione di Ravenna ci saranno gli assistenti Zingarelli e Bercigli, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. La squadra arbitrale sarà completata dalla postazione tecnologica di Lissone, con Maggioni al VAR e Guida nel ruolo di AVAR. Una designazione di esperienza per garantire una direzione ferma in un San Siro che si preannuncia carico di tensione dopo l’eliminazione subita per mano del BodøGlimt. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Arbitro Inter Genoa Primavera: designato il fischietto del match

Arbitro Cremonese Inter, designato il fischietto del matchQuesta sera si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23esima giornata di Serie A.

Temi più discussi: Serie A – Designazioni arbitrali: Manganiello a Lecce e Piccinini a Milano; Fiorentina-Pisa, precedenti molto positivi per i viola con l’arbitro designato; Genoa-Torino, arbitra Guida: sono ben 27 i precedenti con i granata; Lecce-Inter, arbitra Manganiello: decimo gettone coi nerazzurri per l'arbitro di Pinerolo.

Inter-Genoa: Fabbri è l’arbitro. Maggioni al VarInter-Genoa: Fabbri è l'arbitro. Maggioni al Var. Tutte le designazioni della ventisettesima giornata in Serie A ... pianetagenoa1893.net

Genoa-Inter: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classificaLa gara tra Genoa e Inter sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Match visibile anche in streaming su NOW e ... ilmessaggero.it

L’Inter chiede a gran voce il rigore per questo presunto fallo su Barella Per l’arbitro e il Var non c’è niente #InterBodo #ChampionsLeague - facebook.com facebook

’ Al 55’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al #Frosinone per un fallo commesso da Williamson su Colley. L’ #Inter, però, protesta perché il fallo sembra avvenire fuori area. @GianluVisco x.com