Offerte di lavoro McDonald’s apre a Moncalieri | candidature aperte per 60 posti nel nuovo ristorante
McDonald’s annuncia l’apertura di un nuovo ristorante a Moncalieri, con 60 posti di lavoro disponibili. La ricerca è rivolta a candidati interessati a entrare in un’azienda leader nel settore della ristorazione veloce. L’opportunità si inserisce nel piano di espansione nazionale previsto per il 2026, che prevede l’assunzione di numerosi nuovi collaboratori. Per candidarsi, è possibile consultare le modalità di selezione sul sito ufficiale dell’azienda.
McDonald's aprirà un nuovo ristorante a Moncalieri e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell'azienda (il piano di crescita nazionale per il 2026 prevede l'assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia). Per questo sono aperte le selezioni online che serviranno a individuare i.
