Anno accademico 2025 2026 pagate le ultime 4mila borse di studio su un totale di 20.153 aventi diritto

Cirio e Chiorino: “Ancora una volta, il Piemonte assicura la borsa di studio per tutti gli studenti aventi diritto, quasi 1000 in più rispetto all’anno scorso. Stanziamento record di 110 milioni di euro” Con l’ultima tranche di pagamento, avviata da parte di Edisu, tutti gli studenti idonei del Piemonte avranno ottenuto la borsa di studio. Nelle ultime ore l’ente regionale per il diritto allo studio ha avviato i mandati di pagamento per gli ultimi 4.073 studenti aventi diritto, completando così l’intero pagamento degli assegni per l’anno accademico 20252026. “In Piemonte la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e oggi, con l’avvio dei pagamenti anche agli ultimi aventi diritto da parte di Edisu che permetterà di coprire il 100% dei vincitori delle borse di studio, dimostriamo che gli impegni si mantengono con i fatti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

