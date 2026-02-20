Angelica Bove | Il dolore non si gestisce diventa parte di te A 19 anni ho visto in faccia la morte e la vita ha cambiato prospettiva

Angelica Bove ha affrontato un’esperienza difficile a soli 19 anni, quando ha perso i genitori in modo improvviso. Questa perdita le ha lasciato un segno profondo e le ha fatto capire come il dolore possa diventare parte di sé. Dopo aver scritto un album intimo, “Tana”, ora si presenta come una delle giovani promesse di Sanremo 2026. La sua storia personale si intreccia con la musica, che le dà nuova forza e speranza.

Dopo X Factor, è già abituata a palchi importanti e dalla grande visibilità. Ma Sanremo è l'evento italiano per eccellenza. Nervosa? «Non sono una di quelle persone che vive di ansia anticipatoria pensando a qualcosa di importante che deve affrontare. Tendo a vivere la mia vita come sempre, molto tranquillamente: sto a casa, mi prendo cura degli amici e delle persone che amo, mangio sano, esco. Per me, prepararsi a un evento del genere significa principalmente vivere la mia vita nel miglior modo possibile». Mattone è un brano importante, racconta esplicitamente del suo dolore per la scomparsa improvvisa dei suoi genitori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

