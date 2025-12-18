Musiche da Oscar concerto omaggio a Morricone
Un evento imperdibile che rende omaggio al leggendario maestro Ennio Morricone, celebrando le sue indimenticabili colonne sonore. Un viaggio musicale tra le sue opere più celebri, dai classici film di Sergio Leone alle collaborazioni con registi contemporanei, rivisitando con emozione e maestria le melodie che hanno segnato la storia del cinema mondiale.
Uno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone dal titolo “Musiche da Oscar” con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino. Un viaggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
