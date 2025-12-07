Bellaria Igea Marina torna a raccontarsi attraverso i suoi muri. E lo fa partendo da via mar Mediterraneo, dove il 20 dicembre sarà inaugurato ’Tracce di mare’, il nuovo intervento di street art che apre un percorso pluriennale dedicato alla memoria marinara della città. Quattro murales, quattro sguardi diversi sul rapporto con il mare: un viaggio visivo che segna il primo tassello di una rigenerazione urbana destinata a ridisegnare il quadrante compreso fra via Adriatico, via Arno e l’area della vecchia pescheria. È il progetto ’Bim street art 2025 – I muri che non ti aspetti’, nuova tappa di un contenitore culturale nato nel 2020 dalla collaborazione tra Servizi culturali e urbanistici del Comune e la Bottega culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia sui muri: pronti 4 nuovi murales