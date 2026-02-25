Achille Lauro a Sanremo 2026 | Sono felicemente single Sul palco dell' Ariston bisogna essere coraggiosi e il fallimento è parte del percorso di successo

All'Ariston, però, si sente ci casa. Il Festival, per lui, resta un luogo centrale, non solo artisticamente: «Sanremo è una grandissima opportunità, un enorme palcoscenico», sottolinea. Ma soprattutto, insiste su ciò che per lui ha sempre fatto la differenza: «Qui bisogna essere in qualche modo coraggiosi. Io ho sempre portato tutto me stesso e quello che avevo in testa senza compromessi». Poi sorride, ricorrando uno dei momenti più commentati delle sue passate partecipazioni: «Se pensiamo alla tutina.», ride. «Devo dire che mi hanno sempre lasciato grande libertà». Lauro parla anche al progetto che ha appena lanciato, Fondazione Madre: «Credo che ognuno di noi, in proporzione a quello che ha, debba ricordarsi che c’è tanta gente in difficoltà. La Fondazione che ho messo in piedi si occuperà di giovani in difficoltà. Conosco benissimo quelle problematiche e conosco gli ambienti difficili, sono cresciuto a Roma». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

