A Sanremo 2026 con le mie mutande portafortuna di colore blu Dopo ‘Amici’ ho corso e ho tanta adrenalina in corpo | così Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani, partecipa al Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, portando sul palco dell’Ariston il suo brano “Laguna”. “E un brano scritto da Rashi e Leonardo Lamacchia, prodotto da Gianmarco Grande. – ha detto a FqMagazine il cantante – È un brano che ho sentito mio fin dal primo ascolto. Parla di una storia d’amore e al suo interno c’è molto della mia adolescenza. La laguna rappresenta un luogo in cui si disperdono pensieri, emozioni e ricordi, uno spazio dove si riflette su ciò che è stato. È una raccolta un po’ incasinata, ma sincera di tutto ciò che mi appartiene, e credo che molti possano riconoscersi nella propria laguna”. Dopo esser stato l’opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo e l’esperienza sanremese, Nicolò Filippucci è pronto a portare la sua musica su un palco tutto suo: il 13 aprile si terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, “La prima volta insieme”, prodotto da Magellano Concerti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

