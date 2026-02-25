A Pescantina torna il Carnealin en riva a l’Adese

Domenica 1 marzo 2026, dalle 14.30, lungo l’Adige e nelle piazze del centro, Pescantina tornerà a vestirsi di colori per il “Carnealin en riva a l’Adese”, manifestazione promossa dal Comune insieme alle realtà associative del territorio. Si tratta di un ritorno atteso. La festa carnevalesca mancava da parecchi anni e l’amministrazione ha scelto di riproporla per riportare in paese un appuntamento che fa parte della memoria collettiva, ma soprattutto per offrire alle famiglie un pomeriggio di incontro e condivisione. Il programma prevede la presenza del Conte e della Contessa del Pirlar, del Papà del Gnoco e di importanti maschere ufficiali della tradizione veronese. In piazzetta Sisto spazio allo spettacolo delle majorettes Afrodite, mentre in piazza San Rocco è atteso lo show del carro “Butei de Domeiara”. Non mancheranno la sfilata e il concorso delle mascherine, la gnoccolata e alcune sorprese dedicate ai più piccoli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Torna il Cimento Invernale a Riva Trigoso con bevande calde e panettone

Leggi anche: Concerti live, dj set, animazione per bambini e sapori tipici tirolesi: il Winter Fest a Pescantina