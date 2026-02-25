A Novara un nuovo Concerto del Sabato con pianoforte e clavicembalo

Sabato 28 febbraio, alle 17, al Conservatorio Cantelli di Novara è in programma un nuovo Concerto del Sabato. Sul palco dell'auditorium tastiere nel tempo con Valeria Aiazzi e Gioele Cantalovo. Prima il pianoforte, Schumann, 4 Klavierstücke op. 32, Brahms, Rapsodia op. 79 n. 2, Szymanowski, Preludi op. 1 n. 1, 2, 7, 8. Quindi clavicembalofortepiano con i Bach: Johann Sebastian, Fantasia in la minore, Johann Christian, Sonata V dall’op. 17, Wilhelm Friedemann, Fantasia in mi minore e Carl Philipp Emanuel, Sonata VI dalle Sei Sonate WQ52. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

