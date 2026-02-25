53 bombole di GPL illegali | il rischio esplosivo nascosto a Villarosa

Una scoperta di 53 bombole di GPL illegali a Villarosa deriva da un controllo dei finanzieri del Comando Provinciale di Enna. Le autorità hanno trovato il deposito abusivo dietro un negozio locale, mettendo in evidenza il rischio di esplosioni e danni ambientali. La presenza di materiali non sicuri in un’area non autorizzata solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla gestione del gas. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli più ampi sul territorio.

Un deposito illegale di GPL a Villarosa: i rischi e le conseguenze. Alle 9:57 del 24 febbraio 2026, i finanzieri del Comando Provinciale di Enna hanno fatto una scoperta preoccupante: sul retro di un esercizio commerciale a Villarosa, un deposito privato veniva utilizzato come stoccaggio abusivo di 53 bombole di GPL. Il magazzino, situato al piano terra di un edificio residenziale, conteneva 425 chilogrammi di gas propano liquido, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Il titolare dell'attività commerciale, operante nel comune di Villarosa, utilizzava il magazzino per conservare le bombole destinate alla distribuzione a privati cittadini.