Bombole di Gpl stoccate male e a rischio esplosione | tre persone denunciate in provincia di Pisa

Le forze dell’ordine hanno sequestrato 47 bombole di Gpl in provincia di Pisa. Tre persone sono state denunciate per aver immagazzinato il gas in modo irregolare, rischiando un’esplosione. I controlli sono scattati durante un’ispezione di routine, che ha evidenziato condizioni pericolose nello stoccaggio.

PISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa, nell’ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto del testo unico accise, hanno proceduto al sequestro di 47 bombole di Gpl per complessivi 544 chilogrammi di gas, e alla denuncia di tre soggetti per detenzione irregolare di materiali pericolosi. In particolare, i militari del Gruppo di Pisa nel corso di due distinte attività procedevano al riscontro di 36 recipienti mobili a pressione, collocati all’esterno di esercizi commerciali siti nei comuni di San Giuliano Terme e Vicopisano, in aree accessibili al pubblico e senza le necessarie precauzioni, esposti agli agenti atmosferici e ai raggi solari, fattori che aumentano in maniera significativa il rischio di incidenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

