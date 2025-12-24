Dall’ingresso nella Nato alle elezioni in Ucraina cosa ha detto Zelensky
Il piano elaborato dagli Stati Uniti per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina non impone a Kyiv una «rinuncia formale all'ingresso nella Nato ». A chiarirlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con la stampa nella capitale ucraina. «Spetta alla Nato decidere se accogliere o meno l'Ucraina tra i suoi membri. La nostra scelta è stata fatta. Abbiamo rinunciato a modificare la Costituzione per includere una clausola che stabilisca che il Paese non aderirà alla Nato», ha dichiarato il capo dello Stato, ricordando che una precedente bozza statunitense prevedeva un impegno giuridico in tal senso, in linea con le richieste avanzate dalla Russia.
Leggi anche: Ucraina, i 19 punti del piano di pace Usa-Kiev: ingresso nella Nato solo su consenso membri, esercito limitato a 800mila uomini, elezioni dopo firma
Leggi anche: Ucraina, Trump: Europa debole. Zelensky apre alle elezioni
Zelensky, il piano Usa non prevede che l'Ucraina rinunci alla Nato - Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato.
Elezioni in Ucraina: l'omicidio, avvenuto a Kiev, di un candidato del Partito Social Democratico Unificato
Ucraina. Regioni contese, adesione alla Nato, dimensioni dell'esercito, elezioni: cosa prevede il piano di 19 punti dell'Ue
