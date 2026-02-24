Wear os orologi più autonomi in situazioni di emergenza
Wear OS introduce orologi più autonomi in situazioni di emergenza, perché ora possono inviare avvisi sismici senza essere collegati a uno smartphone. Questa novità nasce dalla volontà di aumentare la sicurezza degli utenti in aree soggette a terremoti, permettendo loro di ricevere notifiche direttamente sul polso. La funzione si attiva anche in assenza di connessione, garantendo una comunicazione immediata in momenti critici. La novità mira a migliorare la reattività durante le emergenze.
Questo approfondimento esamina le novità riguardanti gli avvisi sismici su Wear OS, con una possibile funzionalità che permette di ricevere notifiche anche senza l’associazione a uno smartphone. Vengono descritti i dettagli dell’aggiornamento, lo stato attuale del sistema e le prospettive per l’uso quotidiano dei dispositivi indossabili. wear os avvisi sismici indipendenti dal telefono. In base alle note di rilascio relative all’ aggiornamento Play Services 26.07 — datato 23 febbraio 2026 — gli avvisi di terremoto potrebbero essere forniti sui dispositivi Wear OS anche quando non risultano accoppiati al telefono. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Leggi anche: L’app Wear APK Install risolve uno dei limiti di Wear OS
Wear os migliora le chiamate in arrivoWear OS ha aggiornato il modo in cui gestisce le chiamate in arrivo, rendendole più chiare e visivamente più attraenti.
