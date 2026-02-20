Wear os migliora le chiamate in arrivo

Wear OS ha aggiornato il modo in cui gestisce le chiamate in arrivo, rendendole più chiare e visivamente più attraenti. La novità si presenta grazie alle nuove Calling Cards di Android, che sostituiscono il tradizionale schermo di notifica. Ora, gli utenti vedono informazioni più dettagliate e un design più pulito, facilitando la risposta rapida. Questa modifica mira a migliorare l’esperienza d’uso, soprattutto durante le attività quotidiane. L’aggiornamento è già disponibile su alcuni dispositivi compatibili con Wear OS.

Le Calling Cards di Android introducono una schermata di chiamata in arrivo più accattivante rispetto al modello tradizionale. Nella fase beta dell'app Phone di Google, appare una possibile estensione della funzione anche a Wear OS, aprendosi a un utilizzo su orologi intelligenti. In questa fase non è ancora definito l'aspetto grafico finale delle card sui dispositivi di piccole dimensioni, ma l'indizio resta netto: l'ecosistema sta guardando al supporto su orologi. calling cards: novità in arrivo per wear os. sincronizzazione tra telefono e wear os. Nel contesto della versione 210.0.870571680 (beta) dell'app Phone by Google, emergono segnali chiari di una sincronizzazione delle Calling Cards tra smartphone e orologio.