wear os ora invia avvisi salvavita di terremoto senza telefono

Un aggiornamento di Wear OS consente ora di ricevere avvisi di terremoto anche senza collegare il telefono. La causa è l’introduzione di nuove funzionalità di notifica direttamente sul dispositivo, che funzionano indipendentemente dalla connessione con lo smartphone. Questo permette agli utenti di essere avvisati tempestivamente in situazioni di emergenza, anche se il telefonino non è a portata di mano. La funzione si attiva automaticamente sui dispositivi compatibili.

Questo aggiornamento estende le capacità di avviso in caso di terremoto sui dispositivi Wear OS, permettendo la ricezione di notifiche anche quando il wearable non è connesso a uno smartphone. L’intervento, introdotto tramite Google Play Services e distribuito lato server, promette una gestione degli alert più autonoma e immediata per gli utenti. avvisi terremoto su wear os anche senza smartphone. Google sta distribuendo un aggiornamento per Wear OS che abilita gli avvisi sismici indipendentemente dalla connessione a un telefono Android. L’implementazione è inclusa nella versione 26.07 di Google Play Services e si diffonde in modo server-side, con attivazione progressiva su tutti i dispositivi supportati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Wear os avvisi di terremoto ora disponibili direttamente sul polsoGoogle Play Services ha introdotto avvisi di terremoto sul smartwatch Wear OS, a causa dell’esigenza di aumentare la sicurezza degli utenti in zone sismiche.

Google libera gli avvisi sui terremoti del sistema operativo Wear dai telefoni; Wear os orologi più autonomi in situazioni di emergenza.

Il tuo smartwatch è ora più indipendente in caso di terremotoL'assenza fisica del telefono nelle vicinanze dello smartwatch non rappresenterà più un limite fatale alla ricezione del segnale di allarme. gizchina.it

Wear OS abilita avvisi di terremoto direttamente su smartwatchGoogle estende gli avvisi terremoto a Wear OS con Play Services 26.07: gli smartwatch potranno ricevere alert indipendenti. ilsoftware.it

