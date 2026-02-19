Vlahovic Juve tutto aperto per il rinnovo | vuole un incontro per parlare col club! E può rientrare contro…

Dusan Vlahovic ha chiesto un incontro con la Juventus per discutere del rinnovo del contratto, lasciando tutto aperto. La richiesta arriva dopo settimane di trattative e cresce l’attesa di una decisione definitiva. Il giocatore desidera chiarire alcuni aspetti del suo futuro e potrebbe tornare in campo già dalla prossima partita. La società bianconera continua a valutare le offerte e a monitorare la situazione. La decisione sul prolungamento contrattuale resta ancora in bilico. La prossima settimana sarà decisiva.

Vlahovic Juve, tutto aperto per il rinnovo: è la soluzione preferita da Dusan. E può rientrare contro. Il serbo vede il rientro. Il futuro di Dusan Vlahovic e della Juventus non è ancora un capitolo chiuso, nonostante i silenzi che circondano il suo rinnovo di contratto. Anche quando l’addio sembrava l’unica strada, si riapre lo spiraglio di una permanenza a Torino, la soluzione che il serbo continua a preferire. Dusan vuole capire se esista ancora un posto per lui nella prossima stagione e, per questo, ha caldeggiato un incontro urgente con la società, previsto a stretto giro, per definire le “giuste condizioni” di un eventuale accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic, bruciati i tempi di recupero? Può rientrare per quella partita! Cambiano i piani del clubL'infortunio di Vlahovic ha sollevato dubbi sui tempi di recupero e sulla possibilità di un suo rientro prima del previsto.

