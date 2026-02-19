Vlahovic Juve tutto aperto per il rinnovo | vuole un incontro per parlare col club! E può rientrare contro…
Dusan Vlahovic ha chiesto un incontro con la Juventus per discutere del rinnovo del contratto, lasciando tutto aperto. La richiesta arriva dopo settimane di trattative e cresce l’attesa di una decisione definitiva. Il giocatore desidera chiarire alcuni aspetti del suo futuro e potrebbe tornare in campo già dalla prossima partita. La società bianconera continua a valutare le offerte e a monitorare la situazione. La decisione sul prolungamento contrattuale resta ancora in bilico. La prossima settimana sarà decisiva.
Vlahovic Juve, tutto aperto per il rinnovo: è la soluzione preferita da Dusan. E può rientrare contro. Il serbo vede il rientro. Il futuro di Dusan Vlahovic e della Juventus non è ancora un capitolo chiuso, nonostante i silenzi che circondano il suo rinnovo di contratto. Anche quando l’addio sembrava l’unica strada, si riapre lo spiraglio di una permanenza a Torino, la soluzione che il serbo continua a preferire. Dusan vuole capire se esista ancora un posto per lui nella prossima stagione e, per questo, ha caldeggiato un incontro urgente con la società, previsto a stretto giro, per definire le “giuste condizioni” di un eventuale accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juve: quell’obiettivo rifiuta il rinnovo col suo club, può partire a zero! Bianconeri spettatori interessati
Infortunio Vlahovic, bruciati i tempi di recupero? Può rientrare per quella partita! Cambiano i piani del clubL'infortunio di Vlahovic ha sollevato dubbi sui tempi di recupero e sulla possibilità di un suo rientro prima del previsto.
Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club
Argomenti discussi: Vlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, secondo me andrà...: parla chi gli ha cambiato la vita; Il primo tifoso della Juve? Vlahovic. E potrebbe anche restare se...; Juve, Ottolini rivela: Vlahovic non è un discorso totalmente chiuso; Serie A. Juventus, clamorose novità sul futuro di Vlahovic: il punto sul serbo.
Vlahovic-Juve, dal ritorno in campo all’incontro sul futuro: DV9 ora ha fretta di giocare e parlareL’attaccante serbo, che ha come obiettivo di esserci per uno spezzone contro la Roma, non ha mai chiuso la porta ai bianconeri e al momento non ha ancora firmato per nessun’altra squadra: le ultime no ... tuttosport.com
Juventus, Spalletti aspetta Vlahovic: quando torna e retroscena rinnovoQuando torna Vlahovic dall'infortunio? E' questa la domanda che continuano a porsi tutti i tifosi della Juventus, ma anche i fantallenatori.. fantamaster.it
Di Marzio: "#Vlahovic non vuole lasciare la #Juventus! Ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra la società e il suo procuratore..." Gianluca Di Marzio, in collegamento com Sky Sport, ha raccontato dei retroscena relativi all'interesse della Juventus, la facebook
#Vlahovic non vuole lasciare la #Juve Previsto incontro con la società x.com