Il progetto della nuova Fiera prevede l’aggiunta di due padiglioni e richiede un investimento totale di 45 milioni di euro. Zambonelli spiega che il Comune spera di ricevere aiuti finanziari dalla Regione per realizzare l’opera. La proposta è stata illustrata al presidente durante un incontro ufficiale.

IL MASTERPLAN. Zambonelli: «Confidiamo in un sostegno economico della Regione». La presentazione al presidente. Fontana il 23 marzo. Una struttura polifunzionale che ospiterà concerti, attività culturali e percorsi di formazione. Sono stati assegnati i lavori per i sottopassi ciclopedonali in corrispondenza della Fiera, lungo il collegamento ferroviario in corso di realizzazione tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio. Alla gara indetta da Bergamo Fiera Nuova, la società proprietaria degli immobili di via Lunga, erano state invitate sette imprese, quattro delle quali hanno effettivamente presentato un'offerta.

Per la nuova Fiera, due padiglioni in più e 45 milioni d'investimento complessivo

