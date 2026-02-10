Sparò un colpo di pistola ferendo una vicina di casa | nei guai cinquantenne

Un uomo di 50 anni ha sparato un colpo di pistola durante una quieta giornata di quartiere. La pallottola ha colpito una vicina di casa alla spalla, provocandole ferite serie e portandola immediatamente in ospedale. Ora l’uomo si trova nei guai con la legge.

Sparò un colpo di revolver che finì per conficcarsi nella spalla di una vicina di casa, provocandole serie lesioni e costringendola al ricovero in ospedale. Dopo circa 40 giorni gli investigatori della questura di Capodistria sono riusciti a chiudere le indagini dopo essere risaliti all'identità del responsabile dei fatti, avvenuti nella notte di Capodanno nella zona di Parezzago, a nord delle saline di Sicciole. La cinquantacinquenne vittima del colpo di pistola (un revolver Nagant del 1943, con ogni probabilità di fabbricazione sovietica) era stata raggiunta, come detto, da un proiettile vagante mentre si trovava sul balcone della propria casa in compagnia di alcuni suoi familiari.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Cinquantenne Sparo "Stecchette di hashish e pistola a salve senza tappo rosso in casa": 2 giovani nei guai Due giovani di Agrigento sono finiti nei guai dopo essere stati trovati in possesso di stecchette di hashish e di una pistola a salve senza tappo rosso in casa. Droga, contanti e una pistola. Nei guai un uomo e due donne Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cinquantenne Sparo Argomenti discussi: Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto; L’istante prima dello sparo: un momento che non appartiene alla balistica; Poliziotto spara al ladro durante un inseguimento, indagini sull'uso legittimo della pistola; Un solo colpo sparato a distanza maggiore di 25 metri: i primi esiti dell'autopsia dopo la sparatoria a Rogoredo. Sparò un colpo di pistola ferendo una vicina di casa: nei guai cinquantenneI fatti erano avvenuti la notte di Capodanno nella località Parezzago, a nord delle saline di Sicciole, in Istria. La donna era stata raggiunta dal proiettile, sparato da un revolver di fabbricazione ... triesteprima.it Adriatici ora punta all’assoluzione «Era sotto shock, sparò per difesa»L’ex assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera Massimo Adriatici sparò per difendersi, anche se non in modo cosciente, perché vittima di un blackout mentale al momento dell’esplosione ... laprovinciapavese.gelocal.it COMUNICATO STAMPA: Sparò ad un Gatto e lo fece sbranare da tre Cani, parte il processo a Palermo dopo la Denuncia del P.A.I. con l'avv. Cristiano Ceriello. Dopo la denuncia del PAI con l'avv. Cristiano Ceriello, disposta la citazione a giudizio davanti al - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.