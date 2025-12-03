Greta Bodino alla mostra di Juventus One | Ho i brividi Non sono storie di supereroi ma storie di vita vera – VIDEO

di Marco Baridon Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer di Juventus, ha parlato all’inaugurazione della mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, è stata inaugurata la mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth dedicata al progetto Juventus One. Queste le parole di Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer di Juventus PAROLE – «Spero di trasmettere entusiasmo, sono orgogliosa e felice della giornata. Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Una giornata importante e grazie a tutte le persone di Juventus One. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

