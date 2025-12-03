Greta Bodino alla mostra di Juventus One | Ho i brividi Non sono storie di supereroi ma storie di vita vera – VIDEO
di Marco Baridon Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer di Juventus, ha parlato all’inaugurazione della mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, è stata inaugurata la mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth dedicata al progetto Juventus One. Queste le parole di Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer di Juventus PAROLE – «Spero di trasmettere entusiasmo, sono orgogliosa e felice della giornata. Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Una giornata importante e grazie a tutte le persone di Juventus One. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Una vittoria che ci emoziona - dichiara Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus - perché riconosce e valorizza il lavoro straordinario di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità e la rendono ogni giorno parte integr - facebook.com Vai su Facebook
Greta Bodino sulla mostra di Juventus One: "Emozionata. Raccontate storie di vita" - Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus, ha parlato a margine della mostra sulla Juventus One, il progetto di inclusione sociale. Da tuttomercatoweb.com
Ferrero: “Orgogliosi del progetto Juventus One”. Comolli: “Come club sentiamo la responsabilità sociale”. Bodino: “Progetto che ci rende orgogliosi” - Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus, a margine della mostra sulla Juventus One, hz parlato del progetto di inclusione sociale per ragazzi con ... Scrive tuttojuve.com
Calcio: Juve inaugura mostra dedicata a squadra paralimpica - "Siamo orgogliosi del progetto e dei significati che rappresenta, questa mostra racconta la storia dei n ... msn.com scrive
Ferrero: “Orgogliosi del progetto Juventus One”. Comolli: “Come club sentiamo la responsabilità sociale” - A margine della presentazione della mostra sulla Juventus One, hanno preso la parola Ferrero e Comolli: Ferrero: “Siamo orgogliosi del progetto Juventus One per i significati ... Scrive tuttojuve.com
Juventus One, una mostra alla Continassa: parlano Ferrero e Comolli - Le parole dei vertici del club bianconero all'inaugurazione della mostra nell'ambito del progetto Juventus One. Segnala ilbianconero.com