Via San Lorenzo incrocio con via Maltese | concentrato di pessima gestione della pubblica strada

Un incidente ha evidenziato la cattiva gestione della strada in via San Lorenzo, all’altezza del civico 186, vicino all’incrocio con via Maltese. La mancanza di segnaletica adeguata e il traffico confuso hanno causato frequenti disagi e rischi per automobilisti e pedoni. I residenti si lamentano da tempo, ma nessuna soluzione concreta è stata ancora adottata. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

In via San Lorenzo, incrocio con via Maltese, all'altezza del numero civico 186, si presenta un concentrato di pessima gestione della pubblica strada. Innanzitutto incapacità di progettazione: mi chiedo quale tecnico geniale abbia previsto un'aiuola proprio alla fine delle strisce pedonali. Chi non ha previsto invece gli scivoli, fondamentali per carrozzine e carrozzelle? Chi ha progettato un marciapiede alto ben più di 10 cm, capace di rendere difficoltoso l'accesso a chiunque? In secondo luogo, come se non bastasse, è palese l'incapacità di tenere la strada pubblica al livello della decenza: ma possibile che non si preveda 2 volte l'anno di pulire le caditoie dai rami e dal fogliame strappati dalle intemperie? In Inghilterra, dove certamente piove più di quanto succeda a Palermo, i marciapiedi sono bassissimi, agevoli e tutte le grate di scolo sono perfettamente efficienti, quindi non c'è alcun rischio di avere fiumi impetuosi e laghi stagnanti ad ogni scroscio di pioggia.