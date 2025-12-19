Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali cosa cambia per le Pmi dal 31 dicembre 2025
A partire dal 31 dicembre 2025, le Pmi italiane saranno soggette a nuove normative sull’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali. Con eventi climatici estremi e calamità naturali sempre più frequenti, questa misura mira a rafforzare la tutela del patrimonio aziendale e garantire una maggiore resilienza del sistema produttivo nazionale. Scopri cosa cambia e come prepararti al meglio per affrontare queste sfide.
Terremoti, alluvioni, frane ed eventi climatici estremi non sono più un’eccezione. Negli ultimi anni l’Italia è stata colpita ripetutamente da calamità naturali che hanno prodotto danni ingenti e causato perdite miliardarie per il tessuto produttiv o. Secondo un’analisi dell’istituto mUp Research riferita all’autunno 2024, oltre 278mila imprese hanno subito danni legati a eventi naturali nel solo anno precedente, con perdite stimate in circa 3 miliardi di euro. A risultare più esposto è soprattutto il tessuto delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana ma spesso dispongono di strumenti di tutela limitati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
