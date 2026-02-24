vi spiego il potere delle infrastrutture invisibili scrive salamone asi

Salamone (Asi) evidenzia come le infrastrutture invisibili abbiano acquisito un ruolo chiave nel XXI secolo, a causa della crescente dipendenza digitale e della rete globale. Questi sistemi, spesso nascosti agli occhi, influenzano direttamente il funzionamento di economia e sicurezza. La loro importanza cresce perché consentono di gestire grandi quantità di dati e comunicazioni senza essere facilmente individuati. La loro presenza si percepisce soprattutto nei collegamenti tra grandi centri urbani e reti di trasporto digitali.

Nel XXI secolo il potere non si esercita più esclusivamente attraverso il controllo dei territori, delle rotte marittime o delle risorse energetiche tradizionali, ma si manifesta sempre più lungo “infrastrutture invisibili” e vieppiù strategiche. Tra di esse emergono su tutte i cavi sottomarini e le reti satellitari. Queste dorsali della connettività globale costituiscono oggi l’ossatura materiale della globalizzazione digitale lungo la quale transitano dati, capitali, comunicazioni istituzionali, transazioni finanziarie e funzioni essenziali per la sicurezza nazionale. Oltre il 95% delle comunicazioni digitali mondiali viaggia su cavi posati sui fondali oceanici, mentre le costellazioni satellitari – in particolare in orbita bassa (Leo) – garantiscono copertura globale, continuità operativa e resilienza in caso di crisi, conflitti o sabotaggi. 🔗 Leggi su Formiche.net

