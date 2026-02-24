Una donna che ha assistito a un'aggressione a un'anziana ha chiamato i soccorsi, ma si è trovata coinvolta in prima persona. La scena si è svolta domenica 22 febbraio sui prati del Talvera a Bolzano, quando ha visto un uomo e una donna strattonare un’anziana e ha deciso di intervenire. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato la donna coinvolta nel tentativo di aiutare la vittima. La vicenda si è conclusa con un intervento improvviso.

È successo mentre era sui prati del Talvera. Poco dopo è arrivata la polizia Una domenica violenta quella vissuta lo scorso 22 febbraio sui prati del Talvera, a Bolzano. Giunta sul posto, infatti, la polizia della questura del capoluogo altoatesino è subito intervenuta per prestare soccorso a una donna strattonata da un uomo e da un’altra donna, che cercavano di strapparle il cellulare e la borsa, salvo poi fuggire in due diverse direzioni alla vista delle divise. La loro fuga è durata poco e gli agenti hanno ricostruito quanto successo alla donna vittima di questa vicenda, che presentava pure una vistosa ecchimosi sul volto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Cerca una prostituta ma sbaglia casa, anziana chiama i soccorsiUn uomo, dopo aver preso contatto telefonico con una prostituta, si è recato in un'abitazione del centro storico, credendo di aver individuato l'indirizzo corretto.

Temi più discussi: ? Vede l'aggressione a un'anziana, chiama i soccorsi e la vittima diventa lei; Il presidente Costa si recherà a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina; In cella per l’aggressione al vicino che morì per difendere una donna; La giusta pace | L’invasione russa dell’Ucraina è imperiale, e l’Europa finge di non vederlo.

Francia, uccisione del giovane di estrema destra: le immagini dell’aggressione a Quentin DeranqueIl giovane Quentin Deranque è morto dopo l'aggressione avvenuta giovedì a Lione. Video al vaglio degli inquirenti. Ipotesi omicidio volontario ... rainews.it

Vede i carabinieri: pusher lancia via la droga e scappa, poi l'aggressioneLo spacciatore arrestato è un cittadino marocchino di 37 anni. Ha tentato la fuga dopo essersi disfatto di 50 grammi di hashish ... bresciatoday.it

++ Grimaldi e Ravinale: "Poliziotto colpito e aggressione a giornalisti Rai non cancellano la grande manifestazione con 50mila persone in piazza" ++ "Quella del poliziotto a terra colpito ripetutamente è un'immagine che non avremmo mai voluto vedere e che - facebook.com facebook