Cerca una prostituta ma sbaglia casa anziana chiama i soccorsi

Un uomo, dopo aver preso contatto telefonico con una prostituta, si è recato in un'abitazione del centro storico, credendo di aver individuato l'indirizzo corretto. Tuttavia, una volta sul posto, ha scoperto di aver sbagliato casa. L'anziana proprietaria, preoccupata, ha chiamato i soccorsi per chiarire la situazione. L'episodio evidenzia l'importanza di verificare con attenzione gli indirizzi prima di recarsi sul luogo.

