Vandali a Domodossola | danneggia un leggio e viene fermato e denunciato

Un vandalo ha rotto un leggio di proprietà comunale in via Briona, causando danni evidenti. La notte tra il 14 e il 15 febbraio, l’individuo ha preso di mira l’oggetto, probabilmente spinto da un gesto impulsivo. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza hanno catturato l’azione, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire. L’uomo è stato subito fermato e denunciato. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le ragioni dell’atto vandalico.

Vandali a Domdossola. Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in via Briona è stato danneggiato un leggio metallico di proprietà del Comune. Il leggio, che riportava indicazioni descrittive dell'area del Borgo della Cultura, è stato divelto non senza difficoltà dalla sede stradale della via Briona. Il sindaco di Domodossola, in qualità di rappresentante dell'ente pubblico proprietario dell'oggetto danneggiato, ha sporto querela alla polizia locale. L'autore del fatto è stato denunciato per i reati di Danneggiamento Art.635 C,P. comma 2°, n. 1, C.P. in riferimento all'art. 625 n. 7 C.P. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede), con l'aggravante dell'art.