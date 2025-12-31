Perseguita l' ex e danneggia l' auto della suocera | denunciato

Un uomo è stato denunciato per aver perseguitato l'ex fidanzata e danneggiato l’auto della suocera. Nonostante il suo intento fosse di ricercare un confronto e tentare una riappacificazione, la donna aveva già manifestato di non voler più avere contatti. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di comportamenti persecutori e danneggiamenti, sottolineando l’importanza di rispettare i confini e le decisioni altrui.

Voleva incontrarla, parlarle e tentare la strada della riappacificazione. L'ex fidanzata - perseguitata già da un po' di tempo - non voleva però più saperne di lui e non ha accettato quell'incontro chiarificatore. Preda di frustrazione e rabbia, il diciottenne - continuando a non rassegnarsi - è.

