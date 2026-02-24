Usa in vigore i dazi aggiuntivi al 10%

I nuovi dazi del 10% sono entrati in vigore a causa della decisione della Corte Suprema negli Stati Uniti. Questa misura segue il fallimento dei tentativi di annullare i dazi precedenti introdotti dall’amministrazione Trump. Le aziende americane e straniere si preparano a gestire i maggiori costi, che potrebbero influenzare i prezzi di mercato. La decisione entra in vigore in un momento di tensione commerciale tra Stati Uniti e altri paesi.

9.55 Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 10% imposti dal presidente Trump dopo la sentenza della Corte Suprema Usa che aveva bocciato quelli globali introdotti da Trump in precedenza. Le nuove tariffe li sostituiscono e invocano una diversa legislazione, poiché quella usata per i dazi dei mesi scorsi è di competenza del Congresso:da qui lo stop dalla Corte.L'ok del Congresso non serve per quelli nuovi, fino a 5 mesi. Restano poi i dazi doganali settoriali, dal 10 al 50%, su vari comparti come rame, auto, legno da costruzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

