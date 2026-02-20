Usa Trump | Oggi ordine per dazi aggiuntivi 10% oltre a quelli esistenti

Usa, Trump ha annunciato un nuovo ordine che prevede l’applicazione di dazi aggiuntivi del 10%. La decisione si basa sulla volontà di rafforzare le tariffe già in vigore, con l’obiettivo di proteggere le industrie nazionali. Questa misura interessa diversi settori e potrebbe influenzare le importazioni provenienti da vari paesi. Oggi, Trump firmerà ufficialmente il decreto, confermando l’intenzione di mantenere alte le barriere commerciali. La decisione diventa operativa immediatamente.

(LaPresse) “ I dazi rimangono pienamente in vigore ” e “oggi firmerò un ordine per imporre dazi globali del 10% in aggiunta alle tariffe già esistenti”. Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. I nuovi dazi, ha sottolineato il presidente Usa, verranno varati in base a un’autorità diversa da quella bocciata dalla Corte Suprema. Trump ha inoltre affermato che tutti i dazi per la sicurezza nazionale ai sensi della Sezione 232 e le attuali tariffe della Sezione 301 rimarranno in vigore. I nuovi dazi saranno imposti ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, ha aggiunto Trump. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

Nuovi dazi di Trump, come si sommano a quelli esistenti, con quali effetti? La minaccia ai Paesi che difendono la Groenlandia I nuovi dazi annunciati da Trump sulla Groenlandia si aggiungono alle tariffe già in vigore, coinvolgendo otto Paesi europei.

Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

