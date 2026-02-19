Uomini e Donne | Gemma cambia idea Sebastiano toglie l’esclusiva a Elisabetta

Il cambiamento di Gemma e le decisioni di Sebastiano hanno fatto parlare durante la puntata di Uomini e Donne del 18 febbraio. Gemma ha deciso di interrompere le sue frequentazioni con due cavalieri, sorprendendo molti spettatori. Nel frattempo, Sebastiano ha deciso di revocare l’esclusiva a Elisabetta, che si preparava a partire per la Sicilia per incontrarlo. Questi eventi hanno fatto discutere i fan del programma, che seguono con attenzione ogni mossa dei protagonisti. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sui personaggi del dating show.

Colpi di scena a Uomini e donne nella puntata del 18 febbraio: Gemma chiude con due cavalieri. Intanto Sebastiano spiazza Elisabetta togliendo l'esclusiva mentre lei era pronta a raggiungerlo in Sicilia. Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la quarta della settimana, interamente dedicata al Trono Over. Nel programma, condotto da Maria De Filippi, sono stati protagonisti Gemma, che ha dato il benservito a due cavalieri, e Sebastiano, che è riuscito a farsi scaricare da Elisabetta, mentre non sono mancati, come sempre, gli interventi pungenti degli opinionisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

