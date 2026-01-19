Non solo artigiano | Azzoni tramanda il saper fare ai più giovani

Alessandro Azzoni, fondatore e CEO di Prometeo Stufe, ha dedicato la propria vita alla tradizione artigiana nel settore delle stufe e dei caminetti. Dal 1996, l’azienda si impegna a trasmettere il sapere fare ai giovani, mantenendo viva la qualità e l’eccellenza artigiana. Un percorso che unisce passato e futuro, preservando tecniche antiche e innovando per rispondere alle esigenze contemporanee.

A VOLTE il futuro arriva quando si è sul punto di lasciar andare il passato. È quanto è successo ad Alessandro Azzoni, fondatore e ceo di Prometeo Stufe, l'azienda artigiana nata nel 1996, specializzata nella costruzione e manutenzione di stufe e caminetti ad accumulo. Un milione di fatturato, una reputazione di nicchia ma solidissima, e una storia che si intreccia con un mestiere antico e con la capacità di renderlo contemporaneo nel dare calore, in tutti i sensi. Azzoni inizia il suo percorso quasi trent'anni fa a Bolzano, all'interno del gruppo Thun, erede naturale della tradizione altoatesina della maiolica.

