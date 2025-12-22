Una nuova impronta di scarpe insanguinata in cima alle scale della villetta dove il 13 agosto 2007 fu ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Spunta un nuovo dettaglio nel giallo di Garlasco. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta.A riferirlo è stato il Tg1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Omicidio di Garlasco, nel giallo di Chiara Poggi spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale

