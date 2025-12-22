Omicidio di Garlasco nel giallo di Chiara Poggi spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale
Una nuova impronta di scarpe insanguinata in cima alle scale della villetta dove il 13 agosto 2007 fu ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Spunta un nuovo dettaglio nel giallo di Garlasco. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta.A riferirlo è stato il Tg1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Delitto di Garlasco: spunta la frase che può aver “ucciso” Chiara Poggi - Il dettaglio sulla frase che può aver "ucciso" Chiara Poggi. newsmondo.it
Garlasco, il giallo della casa disabitata della nonna di Chiara Poggi prima dell'omicidio: "Luce accesa" - Nuovo giallo sul delitto di Garlasco, una vicina racconta delle luci accese nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi la sera prima dell’omicidio ... virgilio.it
Delitto di Garlasco, racconto inedito: come era il corpo di Chiara il giorno dell’omicidio - Le immagini e il racconto inedito sul cadavere di Chiara Poggi nel giorno del delitto di Garlasco. newsmondo.it
Garlasco, analisi sui gioielli indossati da Chiara Poggi - Vita in diretta 15/12/2025
L’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Garlasco, attualmente in semilibertà ha chiesto (e ottenuto) di partecipare all’udienza. Gli avvocati dei Poggi chiedono l’allontanamento, l’avvocata e amica di Sempio (assente), Angela Taccia: “Mi è indiffere - facebook.com facebook
Garlasco, Stasi presente in Aula: decisivo l’orario dell’omicidio x.com
