Un cuore fragile una speranza collettiva

Domenico, il bambino ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore proveniente da Bolzano, che si è rivelato danneggiato poco dopo l’intervento. Questa complicazione ha generato preoccupazione tra medici e familiari, che ora attendono risposte chiare sul futuro del piccolo. Le tensioni aumentano mentre si cercano soluzioni per salvare la vita del bambino e chiarire le cause del danno all’organo. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Si stima che colpisca circa una persona ogni 2.500–3.000 abitanti e rappresenti una delle principali cause di scompenso nei giovani adulti, oltre a essere tra le indicazioni più frequenti al trapianto cardiaco; nel 30–40% dei casi l’origine è genetica, mentre in altri può essere legata a miocarditi virali, tossicità farmacologiche, abuso di alcol, malattie autoimmuni o disordini metabolici cronici, e in una quota non trascurabile resta senza causa identificabile. È una patologia spesso silenziosa nelle fasi iniziali, con sintomi che possono essere confusi con semplice affaticamento, affanno, stanchezza marcata, gonfiore agli arti inferiori, palpitazioni, ma che può evolvere verso quadri più gravi con dispnea a riposo e aritmie pericolose. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Un cuore “bruciato”, due vite spezzate e una speranza sospesaIl 22 dicembre 2025, la famiglia di un bambino di due anni e tre mesi, affetto da cardiomiopatia dilatativa, riceve una telefonata che cambia tutto: un cuore compatibile è disponibile.

