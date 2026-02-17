Un cuore bruciato due vite spezzate e una speranza sospesa
Il 22 dicembre 2025, la famiglia di un bambino di due anni e tre mesi, affetto da cardiomiopatia dilatativa, riceve una telefonata che cambia tutto: un cuore compatibile è disponibile. La notizia arriva dopo mesi di attese e preoccupazioni, mentre il piccolo lotta ogni giorno contro la malattia che mette a rischio la sua vita.
La storia comincia il 22 dicembre 2025, quando la famiglia di un bambino di due anni e tre mesi, affetto da cardiomiopatia dilatativa, riceve la telefonata che aspettava da mesi: c’è un cuore compatibile. Il giorno successivo l’organo viene prelevato all’ospedale San Maurizio di Bolzano e destinato al piccolo ricoverato al Monaldi di Napoli, dove una seconda équipe medica è pronta per il trapianto. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Napoli, qualcosa potrebbe non aver funzionato nella fase di conservazione e trasporto dell’organo. Tra le ipotesi investigative c’è l’utilizzo improprio di ghiaccio secco, non previsto dai protocolli di conservazione, che avrebbe provocato un danneggiamento del tessuto cardiaco. 🔗 Leggi su Dilei.it
