Umberto Carriera | te la do io la ristorazione

Umberto Carriera ha lanciato un nuovo progetto nel settore della ristorazione, motivato dalla crescente domanda di locali innovativi e servizi digitali. La sua iniziativa si concentra su tre locali di successo nel Pesarese, con una crescita a doppia cifra e un'app dedicata ai clienti. La sua strategia punta a rafforzare l’offerta di esperienze culinarie e digitali, attirando un pubblico sempre più ampio e fidelizzato. La sfida ora è mantenere questa crescita costante nel tempo.

Pesaromangia significa tre locali di successo, crescita a doppia cifra e un’app innovativa. La nuova imprenditoria del mangiare parla marchigiano Trentasei anni, tre locali e un’app di consegne a domicilio capace di competere con le multinazionali più affermate. Molti i volti noti passati dai suoi ristoranti: dal campione della MotoGP Pecco Bagnaia a Vittorio Sgarbi, dal vicepremier Matteo Salvini al comico Giuseppe Giacobazzi, fino al cantautore Lucio Corsi. Nel 2024, inoltre, Carriera e la sua squadra hanno curato l’offerta gastronomica dedicata agli artisti del Festival di Sanremo. «Sono convinto che sia molto più produttivo analizzare costi, tendenze di mercato e sostenibilità economica dell’impresa piuttosto che restare chiusi diciotto ore al giorno nel proprio ristorante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

