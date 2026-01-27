Ultimo compie 30 anni la lunga lettera ai fan | Mi dissero ‘Te la sei rovinata da solo la carriera’

Da dilei.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo celebra i suoi 30 anni, un traguardo importante che il cantante romano ha condiviso con i fan. In un momento di riflessione, ha parlato delle sfide e delle soddisfazioni della sua carriera, sottolineando l’importanza del supporto del pubblico nel suo percorso. Questa ricorrenza segna un nuovo capitolo nella sua storia musicale, fatta di successi e di crescita personale.

Ultimo compie 30 anni. Il cantante romano, tra i più ascoltati della sua generazione, raggiunge un traguardo importante e sceglie di condividerlo e celebrarlo insieme ai suoi fan. Per farlo, affida ai social una lunga lettera in cui si guarda indietro e ripercorre alcuni momenti chiave della sua carriera. Tra questi, anche un episodio del 2019: dopo un momento di difficoltà durante una conferenza stampa, qualcuno gli disse che la sua carriera poteva essere finita. Ultimo, la lettera ai fan per i suoi 30 anni. “30 anni. Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. 🔗 Leggi su Dilei.it

ultimo compie 30 anni la lunga lettera ai fan mi dissero 8216te la sei rovinata da solo la carriera8217

© Dilei.it - Ultimo compie 30 anni, la lunga lettera ai fan: “Mi dissero ‘Te la sei rovinata da solo la carriera’”

Approfondimenti su Ultimo Romano

Ultimo compie 30 anni e guarda indietro: il post che emoziona i fan

Ultimo, al traguardo dei 30 anni, celebra il suo percorso artistico condividendo un messaggio sui social.

Jasmine Paolini compie 30 anni: la carriera e i successi della tennista italiana

Oggi Jasmine Paolini compie 30 anni, un importante traguardo nella sua carriera tennistica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ultimo Romano

Argomenti discussi: Ultimo compie 30 anni: Nel 2019 un addetto ai lavori mi disse: te la sei rovinata da solo la carriera; Ultimo compie 30 anni e guarda indietro: il post che emoziona i fan; Ultimo compie 30 anni e guarda indietro: il post che emoziona i fan; Ultimo: perché si chiama così, il secondo posto a Sanremo tra le polemiche, la vita privata segreta.

ultimo compie 30 anniUltimo compie 30 anni e confessa: «A Sanremo mi dissero che ero finito, parlai tutta la notte al telefono con Venditti»Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, compie 30 anni e festeggia oggi condividendo con i suoi fan un lungo post sui social. Un bilancio di dieci anni di carriera, dall'anonimato ... ilmessaggero.it

ultimo compie 30 anniUltimo compie 30 anni e rivela: A Sanremo 2019 mi dissero che mi ero rovinato la carrieraUltimo compie 30 anni. Il cantautore è nato a Roma il 27 gennaio 1996, gli ultimi 10 anni li ha passati sui palchi più importanti d'Italia ... dire.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.