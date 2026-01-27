Ultimo compie 30 anni la lunga lettera ai fan | Mi dissero ‘Te la sei rovinata da solo la carriera’

Ultimo celebra i suoi 30 anni, un traguardo importante che il cantante romano ha condiviso con i fan. In un momento di riflessione, ha parlato delle sfide e delle soddisfazioni della sua carriera, sottolineando l’importanza del supporto del pubblico nel suo percorso. Questa ricorrenza segna un nuovo capitolo nella sua storia musicale, fatta di successi e di crescita personale.

Ultimo compie 30 anni. Il cantante romano, tra i più ascoltati della sua generazione, raggiunge un traguardo importante e sceglie di condividerlo e celebrarlo insieme ai suoi fan. Per farlo, affida ai social una lunga lettera in cui si guarda indietro e ripercorre alcuni momenti chiave della sua carriera. Tra questi, anche un episodio del 2019: dopo un momento di difficoltà durante una conferenza stampa, qualcuno gli disse che la sua carriera poteva essere finita. Ultimo, la lettera ai fan per i suoi 30 anni. “30 anni. Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ultimo, al traguardo dei 30 anni, celebra il suo percorso artistico condividendo un messaggio sui social.

