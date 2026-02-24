Ubriachi alla guida scatta l' alcolock | chi deve installarlo e quanto costa

Un aumento dei controlli ha portato all’introduzione dell’alcollock sulle strade italiane, a causa dei numerosi incidenti collegati alla guida in stato di ebbrezza. La misura richiede a chi viene sorpreso a guidare sotto effetto di alcol di installare questo dispositivo, che impedisce il funzionamento del veicolo se rileva alcool nel respiro. Il costo di installazione varia tra le 300 e le 500 euro, a seconda del modello scelto. La novità riguarda già le auto coinvolte in controlli recenti.

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l'elenco (in aggiornamento) di produttori e installatori. Sarà un salasso per diversi automobilisti Sulle strade italiane entra in scena l'alcolock. La novità, introdotta, con l'ultima riforma del Codice della Strada è diventata realtà. Il ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha pubblicato l'elenco con le aziende produttrici di questo sistema, gli installatori autorizzati e i modelli di auto su cui si può montare (link in fondo all'articolo). L'alcolock è uno strumento che è collegato al sistema di avviamento dell'auto.

Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischianoIl ministro dei Trasporti ha annunciato che l’obbligo di installare l’alcolock sulle auto entra in vigore oggi, a causa delle nuove norme del Codice della strada.

