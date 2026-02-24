Tutti i toscani oltre a Conti a Sanremo 2026 | Masini Nigiotti Bocelli e Pupo parata di star sul palco dell’Ariston

Firenze, 24 febbraio 2026 – Il Teatro Ariston è pronto a illuminarsi per il Festival di Sanremo 2026, e come spesso accade, la Toscana gioca un ruolo da assoluta protagonista. Non solo per la presenza del conduttore di casa, il fiorentino Carlo Conti, ma per una vera e propria sfilata di artisti, in gara tra i Big e come super ospiti. Marco Masini, il veterano fiorentino alla decima presenza. Il cantautore di Firenze, Marco Masini, torna quest'anno per la decima volta in carriera al Festival di Sanremo, confermandosi uno degli artisti più legati alla kermesse. Insieme a Fedez porta sul palco Male necessario, brano firmato anche da Alessandro La Cava, Antonio Iammarino, Nicola Lazzarin e Federica Abbate. Sanremo 2026, anche Pupo sul palco dell'Ariston: sarà protagonista nella serata delle coverPupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sanremo 2026: Andrea Bocelli omaggia Baudo, un cerchio artistico si chiude tra passato e futuro sul palco dell'Ariston.Andrea Bocelli partecipa a Sanremo 2026 e rende omaggio a Pippo Baudo, un gesto che collega passato e futuro sul palco dell'Ariston.