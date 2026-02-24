Tutta l’emozione di un derby Tra sfottò cori e prese in giro Pisa e Firenze | Amici mai

Il derby tra Pisa e Firenze ha acceso gli animi per via di vecchie rivalità e passione condivisa. La partita ha portato sfottò, cori e prese in giro tra i tifosi delle due squadre, che si sono affrontati con entusiasmo e determinazione. La rivalità, radicata nella storia medievale, si è manifestata anche sugli spalti, creando un clima acceso e vibrante. La tensione tra le due città resta palpabile, alimentando ulteriormente il loro rapporto complesso.

di Iacopo Nathan PISA Molto oltre il campo, molto oltre la classifica, molto oltre il risultato. Fiorentina–Pisa non sarà mai una partita come le altre, con le due città bagnate dall’Arno che, come tradizione vuole, sono divise da una accesissima rivalità che pianta le sue radici nella storia medievale. E nonostante un calendario infausto, che le ha viste fronteggiarsi alle 18.30 di un lunedì, la chiamata alle armi ha trovato da subito risposta positiva. Il settore ospiti allo stadio Franchi, complici i lavori all’impianto fiorentino, poteva contenere al massimo 300 cuori pisani, che hanno fatto sentire da subito la loro presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

